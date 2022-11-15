1 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

Kilis'te, alınan bilgiye göre, R.T. yönetimindeki otomobil, Tabakhane Mahallesi Çolak Ali 2 Sokak'ta, 1 yaşındaki İ.T. isimli çocuğa çarptı.

AA'da yer alan habere göre yürek yakan kazanın ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.