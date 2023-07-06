1 yaşındaki bebek traktörün altında kaldı

1 yaşındaki bebek, kuzeninin kullandığı traktörün altında kaldı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geri manevra yapan traktörün çarptığı bir yaşındaki bebek öldü. Traktörü kullanan kuzen gözaltına alındı
Isparta'nın Eğirdir ilçesi Bağören köyünde yaşayan Kadir Ç. (18), evlerinin önünde traktörle geri manevra yaparken amcasının bir yaşındaki oğlu Muhammed Ç.'ye çarptı.
AA'nın haberine göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kuzeninin ölümüne neden olan Kadir Ç. gözaltına alındı.
*Fotoğraf: İHA