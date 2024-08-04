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        Haberler Gündem Güvenlik 1 yaşındaki bebek 3. kattaki balkondan düştü

        1 yaşındaki bebek 3. kattaki balkondan düştü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Nur B., ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:28
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        1 yaşındaki bebek balkondan düştü
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        Bursa'da 1 yaşındaki bebek 3'üncü kattaki balkondan düştü.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.

        3'üncü katın balkonunda mama sandalyesinde oturan Ahsen Nur B., iddiaya göre annesi mutfağa gidince kalkmak istedi.

        Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

        Özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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