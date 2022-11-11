Çanakkale'de, yol kontrolünde durdurulan araçta 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta yaklaşık 1 ton deniz patlıcanı nakil sırasında ele geçirildi.

Canlı olmadığı tespit edilen hayvanlar katı atık bertaraf tesisinde imha edildi. Araca 7 bin 429 idari para cezası uygulandı.

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