Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 1 ton 800 kilogramlık boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor | Son dakika haberleri

        1 ton 800 kilogramlık boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde satışa çıkarılan "Fatih" isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çanakkale'de de kurbanlıklar görücüye çıktı.

        • 2

          Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'a ait 4 yaşındaki simental cinsi boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.

        • 3

          Baba mesleğini devam ettiren Hasan Yavaş, "Fatih" ismini verdiği boğayı 340 bin TL'den satışa çıkardı. 

        • 4

          Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve yem tüketiyor.

        • 5

          Çanakkale'de 37 yıldır çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Habertürk Anasayfa