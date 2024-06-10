1 ton 800 kilogramlık boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde satışa çıkarılan "Fatih" isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor.
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çanakkale'de de kurbanlıklar görücüye çıktı.
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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'a ait 4 yaşındaki simental cinsi boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.
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Baba mesleğini devam ettiren Hasan Yavaş, "Fatih" ismini verdiği boğayı 340 bin TL'den satışa çıkardı.
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Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve yem tüketiyor.
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Çanakkale'de 37 yıldır çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.