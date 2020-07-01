Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 199.906'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.131 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 1 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 1 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.

30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 50 bin 492 testten 1293'ü pozitif çıktı, 16 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 199 bin 906 oldu. Toplamda 5 bin 131 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, entübe edilmiş hasta sayısı 368 oldu. 173 bin 111 hasta da iyileşti.

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DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 670 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 129 bini geçti.

CNN'in John Hopkins Üniversitesi verilerini baz alarak derlediği istatistiksel bilgilere göre ABD, Kovid-19 salgınında dünyada en ağır bilanço ödeyen ülke konumunda bulunuyor.

ABD’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin toplamı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Kore, Vietnam, Afganistan ve Irak savaşında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını geçti.

Kore’de 37 bin, Vietnam’da 58 bin, Afganistan’da 2 bin 353 ve Irak’ta 4 bin 431 ile toplam 101 bin 784 asker kaybeden ABD'de, son 4 ayda Kovid-19’dan ölenler ise 129 bini geçti.

Buna göre, Kovid-19 salgınında ABD'de söz konusu savaşlara kıyasla Vietnam’dakinin 2,2 katı, Kore’dekinin 3,4 katı, Irak’takinin 28 katı ve Afganistan'dakinin 51 katı kişi hayatını kaybetti.