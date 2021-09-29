1 saatlik deniz temizliğinden çıkan atıklar sergilendi

Ayvalık Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, Deniz Temiz Derneği / TURMEPA, Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD), Ege Eko Turizm Derneği, Ayvalık 3 Sea Dalış Merkezi, Anneler Derneği Ayvalık Şubesi, Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu desteğiyle deniz dibi temizleme çalışması yapıldı.
AA'nın haberine göre cam şişe, halı, çapa, plastik ve lastik atıkların 1 saatlik çalışma sonucu çıkarılıp sahilde teşhir edildiği etkinlikte konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, deniz temizliği konusunda Ayvalık’ta farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, paydaşlara teşekkür etti.
Dünyadaki doğal güzelliklerin, gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel koşullarda aktarabilmesi için miras bırakıldığını vurgulayan Ergin, "Denizden çıkarıp sergilediğimiz atıklar, denizde kendiliğinden üreyen faktörler değildir. İnsanın ürettiği ve kullandıktan sonra çöp haline getirdiği atıklardır. Bu atıkların denize kadar ulaşması gelecekte ortaya son derece vahim sonuçlara neden olabilecektir" dedi.
TURMEPA proje koordinatörü Saygın Yörük de bu organizasyonun Akdeniz’i Temizleyelim etkinliğinin bir parçası olduğunu aktardı.
Yörük, "Her yıl Ayvalık’ta düzenlediğimiz bu etkinliğin bu yılki etabında geçtiğimiz yıllara göre daha az olmasına rağmen yine de hala daha deniz dibinden birçok atığın çıktığını görebiliyoruz. Tabii sadece bir saatte deniz dibinden bu kadara atığın çıkması da ayrıca üzücü" diye konuştu.
Ayvalık 3 Sea Dalış Merkezi sahibi Koray Gerçe, amaçlarının Ayvalık limanını temizlemek olmadığını, su altından çıkanları gösterip insanları bilinçlendirmek olduğunu bildirdi.
SUFOD Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Esirtgener ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ayvalık, 'Türkiye’nin Kızıldeniz’i' olarak nitelendiriliyor. Bunun nedeni, kırmızı mercan ve sarı mercan dalı isimlerini verdiğimiz kızıl mercanların ülkemizde en yoğun olduğu bölge olmasıdır. Mercanlar deniz dibindeki oksijenin yüzde 60’ını sağlamaktadır. Bu oranda oksijen sağlayan bir denizde bu kirliliğin olması, hepimizin ilerleyen dönemlerde nefes alamayacağı anlamına gelmektedir. Bu yüzden de hepimizin katı ve sıvı atıkları hiçbir şekilde denizlerimize bırakmamamız gerekiyor."
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