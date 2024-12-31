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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Ocak’ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?

        1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bankaların çalışma durumu sorgulanıyor. 31 Aralık'ta bankalar çalışırken 1 Ocak resmi tatil arasında yer alıyor olup resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite) kapalı olacaktır. Peki 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:57
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        • 1

          Banka çalışma saatleri 1 Ocak Çarşamba günü en çok araştırılan konu arasında yer aldı. 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak'ın ise resmi tatil olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 1 Ocak’ta bankalar açık mı? 1 Ocak bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

        • 2

          1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

          1 Ocak Çarşamba belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek.

        • 3

          Diğer işlemler içinse 2 Ocak Perşembe günü beklenecek. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

        • 4

          2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
          Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

          Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

          Ramazan Bayramı

          Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

          1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

          2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

          3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

          Kurban Bayramı

          Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

          1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

          2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

          3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

          4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

          Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

          Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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