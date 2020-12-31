Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması geleceği açıklanmıştı. Yeni yılın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar camide cuma namazı kılınıp kılınamayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nda açıklama geldi. İşte detaylar...

1 OCAK'TA YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.