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        Haberler Bilgi Gündem 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 metro, Marmaray, vapur, metrobüs, tramvay, otobüs bedava mı?

        1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025'te hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

        Yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor dolayısıyla vatandaşlar, "1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" diye araştırıyor. Konu hakkında arka arkaya yapılan açıklamalar neticesinde 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçları belli oldu. İşte, 1 Ocak 2025'te ücretsiz toplu taşıma araçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:59
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        • 1

          Yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar, "1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Belediyeler tarafından arka arkaya yapılan açıklamalarla birlikte, bu özel günde ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçları netleşti. İşte, 1 Ocak 2025 tarihinde ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak araçlar ve detaylar...

        • 2

          1 OCAK'TA METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

          Bu kararla, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 1 Ocak 2025'te ücretsiz hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, "Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." değerlendirmesinde bulundu.

        • 3

          1 OCAK'TA ŞEHİT HATLARI ÜCRETSİZ Mİ?

          İBB'ye bağlı olarak hizmet veren Şehit Hatları vapurları, 1 Ocak günü ücretsiz.

        • 4

          1 OCAK'TA FÜNİKÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

          1 Ocak günü İBB'ye bağlı füniküler hattı İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.

        • 5

          1 OCAK'TA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

          Ek seferlerin de konulduğu İETT 1 Ocak günü ücretsiz.

        • 6

          1 OCAK'TA TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

          İBB'ye bağlı tramvay hatları 1 Ocak günü ücretsiz hizmet verecek.

        • 7

          1 OCAK'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

          Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

        • 8

          TOPLU ULAŞIMA EK SEFERLER

          İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ücretsiz hizmet verecek.

          İETT, 31 Aralık günü 832 farklı hatta 64 bin farklı seferini sürdürecek. 31 Aralık gecesi ise 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenleyecek. Geceleri de kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer gerçekleştirilecek.

          Metro İstanbul’da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı-Hacıosman M3 Bakırköy-Kayaşehir M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Samandıra M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü M7 Yıldız-Mahmutbey M8 Bostancı-Parseller M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. T1 Kabataş-Bağcılar T3 Kadıköy-Moda T4 Topkapı-Mescidi Selam T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.

          Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek ve Ayrıca yoğunluğa operasyonu sağlayacak personel görevlendirecek.

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