1 Ocak'ta bazı metro hatları 'ücretsiz'
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı metro hatları ücretsiz olacak
Giriş: 28.12.2024 - 01:40 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:41
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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