Yeni yıl heyecanı başlarken; yılbaşı için de tatil planları yapılıor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada coşkuyla kutlancak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil günlerinden biri durumunda. Peki, 1 Ocak okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı, tatil mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...