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        Haberler Gündem 1 Ocak okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı, tatil mi?

        1 Ocak'ta okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

        Yılbaşı yeni umutlar ve büyük bir heyecan ile kutlanacak. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Ocak yılbaşında okulların durumu merak konusu oldu. 2024 yılına artık sayılı günler kala öğrenciler "1 Ocak okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 1 Ocak 2024 Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:44
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        • 1

          Yeni yıl heyecanı başlarken; yılbaşı için de tatil planları yapılıor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada coşkuyla kutlancak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil günlerinden biri durumunda. Peki, 1 Ocak okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı, tatil mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          1 OCAK 2024 TATİL Mİ?

          Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

          1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

        • 3

          1 OCAK'TA OKUL VAR MI, OKULLAR TATİL Mİ?

          Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak ve eğitim yapılmayacak.

        • 4

          2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

          1 Ocak 2024 Yılbaşı

          9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

          10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

          11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

          12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

          23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

          19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

          16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

          17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

          18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

          19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

          15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

          29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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