1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Çarşamba Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Kargoların çalışma durumu 1 Ocak yeni yılın ilk günü dolasıyla araştırılıyor. Yeni yıl heyecanı yaşanırken bir yandan kargo bekleyen vatandaşlar kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu sebeple kargoların çalışma sisteminde 31 Aralık'ta değişme olmayacak. Peki 1 Ocak'ta kargolar açık mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
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1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılbaşı olması sebebiyle resmi tatil olacak. Tüm özel ve kamu kurumları bu kapsamda Çarşamba günü kapalı olacak. Peki, 1 Ocak’ta kargolar açık mı? 1 Ocak Çarşamba Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
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YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?
2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Salı tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.
1 OCAK 2025 KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak Yılbaşı tatili resmi tatil kapsamında olduğu için kargolar çalışmayacak.
Kargo alımı ile ilgili güncel bilgileri kargo şirketi müşteri hizmetlerinden edinebilirsiniz.
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PTT ŞUBELERİ YILBAŞINDA AÇIK MI?
PTT şubeleri de 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.
Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2025 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.
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Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.