1 Ocak AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
AVM çalışma saatleri 1 Ocak 2025 tarihi için araştırılıyor. Bu sene yeni yılın ilk günü Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde AVM'lerin açılış kapanış saatleri değişiklik gösterebiliyor. Bu sebeple ''1 Ocak AVM'ler açık mı, kapalı mı?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde alışveriş merkezlerinin kaçta açılıp kapandığı alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki 1 Ocak Çarşamba günü AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? İşte İşte detaylar...
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1 Ocak AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bu sene yılbaşı resmi tatili Çarşamba gününe denk geliyor. Birçok kişi tatil gününde AVM'lerde vakit geçirmek, alışveriş yapmak sinemaya gitmek istiyor. Bu sebeple yeni yılın ilk günü alışveriş merkezlerinin saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Peki 1 Ocak Çarşamba AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte, 1 Ocak AVM açılış ve kapanış saatleri...
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1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Resmi tatillerde, ülkedeki birçok iş yeri, okullar ve kamu kurumları kapalı olup hizmet vermemektedir. Özel sektörde ise çalışanlar, işverenlerin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışmaktadır.
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1 OCAK AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir.
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurum ve kuruluşları ile okullar kapalı olacak.
AVM'ler ise 1 Ocak Çarşamba günü açık olacak ve vatandaşlar alışverişlerine devam edebilecek.
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1 OCAK AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
AVM'ler genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak alışveriş merkezlerinin mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebilmektedir.
En doğru bilgi için gideceğiniz alışveriş merkezini arayabilirsiniz.
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YILBAŞINDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
Yılbaşında AVM çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Alışveriş merkezlerinin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında resmi tatil günlerindeki açılış kapanış saatleri paylaşılıyor.
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