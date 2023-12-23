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        Haberler Gündem 1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak, okul var mı?

        1 Ocak resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

        Aralık ayında son haftaya girilirken, yeni yıl için geri sayım başladı. Yılbaşı için tatil planı yapanlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin hangi güne denk geldiğini ve tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Bilindiği resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 1 Ocak 2024 resmi tatil mi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:43
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        • 1

          Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın son haftasına girilirken, yeni yıl için hazırlıklarını sürdürenler, "1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak, okul var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 31 Aralık ve yılbaşı gününe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

          31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil.

          Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

        • 3

          1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELECEK?

          Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

          1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

          Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

        • 4

          1 OCAK'TA OKUL VAR MI?

          Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak ve eğitim yapılmayacak.

        • 5

          2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

          1 Ocak 2024 Yılbaşı

          9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

          10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

          11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

          12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

          23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

          19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

          16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

          17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

          18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

          19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

          15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

          29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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