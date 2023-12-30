Yeni yıla sayılı saatler kala, yılbaşı için hazırlıklar devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri, 1 Ocak yeni yılın ilk günü okulların tatil olup, olmadığını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 bu sene pazartesi gününe denk gelmektedir. Peki, "1 Ocak 2024 okullar tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okul var mı, kapalı mı, ders yapılacak mı?" İşte 1 Ocak Pazartesi okul var mı sorusunun yanıtı...