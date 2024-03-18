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        Haberler Gündem 1 Nisan tatil mi, ders işlenecek mi? 1 Nisan ilkokullar, liseler, üniversiteler açık mı?

        Milyonlarca öğrenci merak ediyor: 1 Nisan günü okullar tatil mi?

        31 Mart yerel seçimlerine artık günler kaldı. Milyonlarca öğrenci, yerel seçimin ertesi günü olan 1 Nisan'ın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Nisan tatil mi, ilkokul, lise ve üniversiteler açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:50
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        • 1

          31 Mart günü Türkiye bir kez daha seçime gidiyor. Şimdi seçimle beraber milyonlarca öğrenci ve ebeveynin 1 Nisan gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Nisan günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, detaylar...

        • 2

          1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Bu sene de 1 Nisan'ın tatil olması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          2024 OKUL TATİL GÜNLERİ

          8 Nisan-12 Nisan ikinci dönem ara tatili

          14 Haziran Cuma ikinci dönem sonu ve karne günü.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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