1 Nisan şakaları ile sizde hem şaka geleneğini sürdürün hem de evde geçirdiğiniz bu güne biraz eğlence katın! 1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir. Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır. İşte evde yapabileceğiniz en iyi 1 Nisan şakalaları...

1 NİSAN ŞAKALARI 2020

Sabunu şeffaf oje ile kaplayıp banyoya koyun