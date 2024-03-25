1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti.

1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.