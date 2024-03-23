Yerel seçimlere kısa bir süre kala 1 Nisan okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kişinin katılımı ile gerçekleşmesi beklenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu yıl bilindiği gibi 31 Mart Pazar günü yapılacak. Peki, "1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 1 Nisan seçimden sonraki gün okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...