Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 1 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 1 NİSAN

1 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.04.01 09:29:47 37.3665 35.0353 4.8 -.- 1.8 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.01 09:02:45 37.3523 34.9848 5.4 -.- 1.4 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.01 08:48:40 37.3570 34.9505 5.7 -.- 1.5 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel

2022.04.01 08:41:34 37.3393 35.0132 8.1 -.- 2.0 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.01 08:36:28 37.3592 35.0300 5.0 -.- 2.0 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.01 08:34:02 37.3557 35.0453 5.6 -.- 3.9 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) REVIZE01 (2022.04.01 08:34:01)

2022.04.01 07:33:38 36.5597 36.0143 10.8 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.01 03:11:36 38.6930 33.5155 7.0 -.- 2.4 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2022.04.01 02:18:49 40.3310 27.1983 10.6 -.- 3.3 -.- TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.04.01 00:16:35 37.1245 28.3858 21.3 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel