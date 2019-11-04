İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG'den yapılan açıklamada, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'nın 1 milyar euro karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduran havacılık sektörünün en büyük şirketlerinden biri konumunda. 2018 yılında 24.4 milyar euro ciro yapan şirkette 60 binin üzerine personel çalışıyor.

IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.

İspanya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden olan Air Europa uzak rotalar da dahil olmak üzere 69 destinasyona uçuyor. Geçen yıl 2.1 milyar euro ciro yapan Air Europa, 100 milyon euro operasyon kârı elde ederken 66 uçaklık filosuyla 11.8 milyon yolcu taşıdı.

Dış borçla fonlanacağı belirtilen satın alma sonundan IAG'nin net borcunun FAVÖK'e oranı 1.2'den 0.3'e düşmesi bekleniyor.