Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 1 Mayıs tatil mi, okul var mı, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışacak mı, iş var mı?

        1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi? Kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. İşçilerin yasal haklar elde etmesini sağlayan eylem ve protestoların gerçekleştirildiği 1 Mayıs tüm dünyada kutlanıyor. Peki, 1 Mayıs tatil mi, özel ve kamu sektörü çalışıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca ebeveyn ve öğrenci yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı için araştırmalara başladı. 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor ve tatil mi? İşte, detaylar...

        • 2

          1 MAYIS TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Doğal olarak; 1 Mayıs gününde kamu sektörü ve okullar tatil olacak.

        • 3

          1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

        • 4

          1 MAYIS TÜM DÜNYADA KUTLANIYOR

          Gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi.

        • 5

          12 SAATLİK VARDİYALAR 8 SAATE DÜŞTÜ

          14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

          Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.

        ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
        ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Habertürk Anasayfa