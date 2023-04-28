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1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de 1 Mayıs'ta otobüsler, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de 1 Mayıs'ta otobüsler bedava mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Tatil gününü gezerek değerlendirmek isteyenlerin gözü "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna çevrildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de 1 Mayıs'ta otobüs, metro, marmaray ücret tarifesi ile ilgili detaylar...

Giriş: 28.04.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. 1 Mayıs'ın bu sene pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle haftalık izinlerin birleştirilmesiyle birçok çalışanın toplamda üç gün tatil yapma fırsatı olacak. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de 1 Mayıs'ta otobüsler, metro, marmaray ücretsiz mi? İşte konuya dair açıklamalar...

  • 1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00’dan 23.00’e kadar,

    Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar,

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

  • İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE 1 MAYIS'TA OTOBÜS, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da İETT'ye bağlı otobüs ve metrobüslerin 1 Mayıs'ta ücretsiz olacağı açıklandı. Ancak Ankara ve İzmir Belediyeleri'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. 

  • 2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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