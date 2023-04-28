1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00’dan 23.00’e kadar,

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.