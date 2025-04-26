1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.