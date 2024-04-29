İşçi Bayramı için geri sayım sürerken, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Peki, "1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs’ ta toplu taşıma bedava mı olacak sorusunun yanıtı...