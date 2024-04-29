1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için bekleyiş başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda resmi tatil statüsünde yer alan 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının bedava kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin gözler, belediyelerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...
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İşçi Bayramı için geri sayım sürerken, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Peki, "1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs’ ta toplu taşıma bedava mı olacak sorusunun yanıtı...
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1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
1 Mayıs toplu taşımanın ücretsiz olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yık 1 Mayıs'ta metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, ücretsiz olmuştu. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
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2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
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Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı