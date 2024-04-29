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        Haberler Gündem 1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler, İZBAN, İETT bedava mı?

        1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için bekleyiş başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda resmi tatil statüsünde yer alan 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının bedava kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin gözler, belediyelerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 23:30 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:06
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        • 1

          İşçi Bayramı için geri sayım sürerken, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bilindiği gibi 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Peki, "1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs’ ta toplu taşıma bedava mı olacak sorusunun yanıtı...

        • 2

          1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

          1 Mayıs toplu taşımanın ücretsiz olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yık 1 Mayıs'ta metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, ücretsiz olmuştu. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        • 3

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

          Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

          Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

          Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

          Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        • 4

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

          Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        • 5

          Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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