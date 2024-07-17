1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili yargılanan 25 kişi tahliye edildi

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde; Saraçhane'den Taksim Meydanı'na ilerlemek isteyen grup, polis ekiplerine saldırmış ve çıkan olaylarda 30 kişi gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin 25 kişinin tutuklu yargılandığı davaya bugün devam edildi. Mahkeme, tutuklu yargılanan 25 kişinin tahliyesine karar vererek duruşmayı 24 Aralık tarihine erteledi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 25'i tutuklu 30 sanık ve avukatları ile çok sayıda izleyici yer aldı. Tutuklu sanık Agit Yanar, olay anına ait görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ifade ederek, "Öğrenciyim, yarı zamanlı inşaat işçisi olarak çalışıyorum. Sendikaların çağrısı üzerine üstüm arandıktan sonra Saraçhane'deki alana girdim, benimle birlikte tutuklanan sanıklar tahliye edildi. Tutuklu bulunmam nedeniyle KYK yurdundan ve işimden atıldım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ayşe Beliz İnce de flamalar ve tekmelerle polisi geçmeye çalıştıklarını belirterek, "Polis baskın geldi. Biz meydana varamadık. Bu defa olmasa da varacağız meydana. Görüntüdeki kişi benim" diye konuştu.

REKLAM “ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇAĞRISI ÜZERİNE ORADAYDIM" Tutuksuz sanık Bekir Aslan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ve kendisinin de burada bulunması üzerine söz konusu alana gittim, polise ya da kamu malına zarar vermek amacıyla orada değildim. Taksim yasağından haberim vardı ama belirttiğim gibi çağrı üzerine gittim. Üzerime plastik mermi sıkılması sonucu eylemimi gerçekleştirdim. Akabinde polis memurları tarafından darp edildiğime ilişkin rapor aldım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Müştekilere ya da kamu malına zarar vermedim. Zarar varsa somutlaştırıldığı takdirde gidermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 24 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ Mahkeme, ara kararda; 72 gündür tutuklu bulunan tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Tutuksuz bulunan tüm sanıkların ise adli kontrol hükümlerinin devam etmesine hükmedilerek, duruşma 25 Aralık 2024'e ertelendi. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, marjinal grup ve oluşumlar tarafından, sosyal medyadan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane Parkı'nda kanunsuz yürüyüş gerçekleştireceğine dair çağrılarda bulunulduğu, Fatih Kaymakamlığınca alınan yasaklama kararına istinaden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, belirtilen yer ve çevresinde olmak üzere kapama ve arama noktaları oluşturularak gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiği iddianamede, grupların birlikte ve bireysel olarak olay yerine geldikleri belirtildi. Saldırgan grupların emniyet görevlilerine taş ve flamalarla saldırmaya başladıkları, flamaları bulunan ve aralarında maske takanların da olduğu gruplardan 150 kişinin, taş, su damacanası, flama sopası, el ve tekmelerle polis kalkanlarına, ara boşluklardan ise polislerin vücutlarına ve kafalarına vurmaya başladıkları bilgisi yer aldı.

İddianamede, ayrıca itme, çekme ve vurmak suretiyle 35 boy kalkanı, 77 görev kalkanı, 1 el telsizi, 22 kask, 23 gaz maskesi, 1 ZET tüfeğine zarar verdiklerinin tespit edildiği, benzer eylem ve polise yönelik saldırıların belirli aralıklarla saat 12.44'e kadar devam ettiği belirtildi. 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl dokuzar aydan on yedişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.