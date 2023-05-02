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1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen 192 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapatılan Taksim Meydanı'na izinsiz girmek isteyen 192 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Giriş: 02.05.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
1 Mayıs'ta kapatılan Taksim Meydanı'na izinsiz girmek isteyen 192 kişi gözaltına alındı! - Son dakika haberleri
1 Mayıs'ta 192 kişi gözaltına alındı
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DHA

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, kapatılan Taksim Meydanı'na izinsiz girmek isteyen 192 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim'de dün polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.

Meydana çıkan bütün sokaklarda polis ekipleri görev aldı. Buna rağmen farklı noktalarda toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

Polis ekiplerince yapılan müdahalelerde dün 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı araçlarıyla emniyete götürülen 192 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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