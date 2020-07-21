1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği, TFF'den bu sezon küme düşürülmenin kaldırılmasını talep etti.

Dernekten yapılan açıklamada Süper Lig'den 7 kulübün yaptığı "Küme düşme kaldırılsın" talebine istinaden 1. Lig'de de düşmenin kaldırılması, bu sezon 1. Lig'den üst lige çıkanların yerine alttan gelenlerin alınıp yeni sezonun yine 18 takımla oynanması istendi. Bu talep karşılık bulması halinde Süper Lig'in gelecek sezon 21 takımla oynanacak.

Dernekten yapılan açıklamanın tam metni şöyle: