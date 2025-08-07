Habertürk
        1. Lig'de heyecan başlıyor! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de heyecan başlıyor!

        Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 10:35 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:35
        1. Lig'de heyecan başlıyor!
        Ligin ilk mücadelesinde Eminevim Ümraniyespor, Manisa FK'yi ağırlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

        8 Ağustos Cuma

        21.30 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        9 Ağustos Cumartesi

        19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        19.00 İstanbulspor-Serikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)

        21.30 Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Mersin)

        10 Ağustos Pazar

        16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

        19.00 Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Atatürk Olimpiyat)

        21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

        21.30 Bodrum FK-Pendikspor (Bodrum İlçe)

        11 Ağustos Pazartesi

        21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor (Esenler Erokspor)

