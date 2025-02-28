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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:39
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        1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        Bugün:

        20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Alpaslan Şen

        Yarın:

        13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Yunus Dursun

        13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır

        20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

        2 Mart Pazar:

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        13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Turtay

        16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Mehmet Ali Özer

        20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yiğit Arslan

        3 Mart Pazartesi:

        20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

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