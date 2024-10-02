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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:10
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        1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göne, 8. hafta müsabakalarının hakemleri şunlar:

        4 Ekim Cuma:

        20.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin

        20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Oğuzhan Uğurlu

        5 Ekim Cumartesi:

        13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

        16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Ali Yılmaz

        19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay

        19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (Adnan Deniz Kayatepe)

        6 Ekim Pazar:

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        13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Ali Özer

        16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

        16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

        19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

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