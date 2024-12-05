1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 15. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
7 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: Süleyman Bahadır
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Fatih Tokail
16.00 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: Yasin Kol
8 ARALIK PAZAR
13.30 Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Boluspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
16.00 Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ayberk Demirbaş
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: Ümit Öztürk
9 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: Burak Olcar
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: Reşat Onur Coşkunses