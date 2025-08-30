1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 5. hafta programı şu şekilde:
12 Eylül Cuma
17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor
20.00 Bodrum FK - Adana Demirspor
13 Eylül Cumartesi
16.00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü
16.00 İstanbulspor - Ümraniyespor
19.00 Sivasspor - Sarıyer
19.00 Çorum FK - Van Spor FK
14 Eylül Pazar
16.00 Bandırma Spor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Iğdır Spor - Serik Spor
19.00 Amed SF - Pendikspor
15 Eylül Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor