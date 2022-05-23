Spor Toto 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda mücadele eden 19 takımdan sadece 4'ü sezona başladığı teknik direktörle ligi tamamladı.

MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşıyan Mustafa Dalcı, tarihinde ilk kez Süper Lig vizesi alan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, play-off'ta yer alacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel'in yanı sıra Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin sezon başından itibaren takımlarının başında yer aldı.

Profesyonel liglerin en istikrarlı ismi konumundaki Hüseyin Eroğlu, 8 sezonu 1. Lig'de olmak üzere 2012-2013'ten bu yana görev yaptığı Altınordu'da son hafta öncesinde görevinden ayrıldı. Görevini yardımcısı Ufuk Kahraman'a devreden Hüseyin Eroğlu, Altınordu başında liglerde ve kupada 369 maça çıktı.

Ligde Altınordu gibi 14 takım da teknik direktör değişikliğine gitti.

SON 10 SEZONDA SEZONU BİTİREN ÇALIŞTIRICILAR

2012-2013 sezonundan bu yana teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle:

2012-2013: 1461 Trabzon (Mustafa Reşit Akçay), Adanaspor (Levent Eriş), Bucaspor (Sait Karafırtınalar), Karşıyaka (Cihat Arslan), Manisaspor (Reha Erginer)

2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar)

2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın)

2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu)

2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)

2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)

2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)

2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)

2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)

2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı).