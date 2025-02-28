1. Lig'de 30. haftanın programı açıklandı!
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Mart Cuma:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
16 Mart Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)