02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu'da daha önceki sezonlarda olduğu gibi yabancı futbolcu mücadele etmedi.
Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncu şans buldu. Ligde 6 yabancı isim iki takımda da mücadele ederken, Altınordu yine tamamen Türk oyunculardan kurulu kadrosuyla müsabakalara çıktı.
Giresunspor ile Osmanlıspor'un 12'şer yabancıya şans verdiği ligde, Adana Demirspor ile Birevim Elazığspor 11, Altay ve Gazişehir Gaziantep 9, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Hatayspor 8, Boluspor ile İstanbulspor 7, Abalı Denizlispor, Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok ve Ümraniyespor 5, Eskişehirspor 4, Kardemir Karabükspor ise 1 yabancı futbolcu oynattı.
EN GOLCÜ İSİM MARCO PAIXAO
Ligde atılan 804 golün 274'ü yabancı futbolculardan geldi.
Sezon sonunda 29 gole ulaşan Altay'dan Marco Paixao, ligin en golcü ismi oldu. Portekizli futbolcu 1. Lig tarihinde en golcü yabancı oyuncu unvanının yanı sıra 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde en golcü isim rekorunu da eline geçirdi.
Paixao'yu 16 golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 11 golle Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, 10 golle Abalı Denizlispor'dan Muhammed Kehinde takip etti.
İSTİKRAR ABİDELERİ
Altay'da Marco Paixao, Adana Demirspor'da Mickael Pote, İstanbulspor'da Aldin Cajic, Ümraniyespor'da Andreas Vasilogiannis, Abalı Denizlispor'da İsmail Aissati, 34 haftalık normal sezonda 33 maçta sahada kaldı.
EN FAZLA FORMA GİYENLER
Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 2018-2019 sezonunda play-off maçları hariç en fazla süre alan 10 yabancı oyuncunun performansı şöyle:
|Futbolcu
|Takım
|Maç
|Süre (Dk)
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Gol
|İsmail Aissati
|Abalı Denizlispor
|33
|2935
|7
|0
|3
|Marco Paixao
|Altay
|33
|2931
|6
|0
|29
|Adam Stackhowiak
|Abalı Denizlispor
|32
|2880
|2
|0
|0
|Emmanuel Akabueze
|Boluspor
|32
|2790
|5
|0
|9
|Andrija Vukovic
|Balıkesirspor
|31
|2751
|3
|1
|0
|Luccas Claro Dos Santos
|Gençlerbirliği
|31
|2745
|4
|0
|1
|Guy Landel
|Giresunspor
|32
|2742
|5
|0
|4
|Mickael Pote
|Adana Demirspor
|33
|2740
|4
|0
|16
|Wellington Nascimento
|İstanbulspor
|30
|2687
|8
|1
|0
|Aldin Cajic
|İstanbulspor
|33
|2543
|5
|0
|6
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