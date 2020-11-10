10. hafta

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)

22 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

11. hafta

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Kasım Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

12. hafta

4 Aralık Cuma:

19.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursasspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

13.30 Ankaraspor-Adanaspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)