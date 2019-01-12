'1. Kitap Fuarı İstanbul' açıldı

Kitapseverlerle yazarları aynı sahnede buluşturmayı amaçlayan "1. Kitap Fuarı İstanbul", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) ziyarete açıldı.

AA'nın haberine göre fuarın ilk günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısının ardından "Yeni Nesil Kitap Fuarı" olarak da adlandırılan fuar, basın mensuplarına tanıtıldı.

Nap Fuarcılık Genel Koordinatörü Hakan Demir, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde de kitap fuarı düzenlediklerini, kitap fuarları konusunda tecrübeli bir firma olduklarını söyledi.

"Fuarı tasarlarken bambaşka bir format üzerinde yoğunlaştık." diyen Demir, bir kültür etkinliğini sanat merkezinde düzenleyerek kültürü sanatla buluşturduklarını kaydetti.

Demir, içerik anlamında farklılıklar içeren fuarın, hem teknolojiyi kullandığını hem de orta öğrenim, lise ve üniversite seviyesinde çok sayıda okulun yakın çevrede bulunması nedeniyle konum olarak avantajlı olduğunu belirtti.

Fuar kapsamında 10 gün boyunca tanınan yazarlarla okuyucuları bir araya getireceklerini belirten Demir, "Yeni nesilde okuma oranlarının artmasına yönelik birtakım çalışmalar yapmak istiyoruz. Burada 135 yayınevi ve 131 yazarla 10 günde 220 etkinlik yapacağız." dedi.

Ziyaretçilerin fuar içindeki QR kodları akıllı telefonlarına okutarak, fuarla ilgili tüm bilgilere ulaşabileceklerini ve etkinliklere katılma imkanı bulacaklarını ifade eden Demir, "Buraya gelen ziyaretçi, kitaba dokunabildiği gibi hayranı olduğu yazarlarla da bir araya gelebiliyor. Yazarlarla okurları aynı sahnede bir araya getiriyoruz. Ziyaretçilerin kitaplara kolay ulaşabilmesi için PSM'nin tüm bölümlerini kullanıyoruz." diye konuştu.

"ÇOK KİTAP SATILMASI ÇOK KİTAP OKUNUYOR DEMEK"

Nap Fuarcılık Genel Müdürü Nurdan Aydın Polatçı ise çok sayıda ziyaretçinin fuara gelmesini ve çok kitap satılmasını amaçladıklarını belirterek, "Çok kitap satılması, çok kitap okunuyor demek. Hedefimiz iyi bir kitap fuarını daha Türkiye'ye kazandırmak ve okuyucuya konforlu hizmet vermek." ifadesini kullandı.

Fuar kapsamında İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu, Kahraman Tazeoğlu, İpek Çalışlar, Müfit Can Saçıntı'nın arasında bulunduğu çok sayıda isim, imza günü ve söyleşilerde okuyucuyla buluşacak.

Fuarda kullanılan QR kod teknolojisi, hem görme engellilerin hem de diğer ziyaretçilerin istediği standa ulaşmasına yardımcı olacak.

Fuarda ayrıca "Damdaki Kemancı", "Dali'nin Kadınları", "Banka Soygunu" ve "Hayvan Çiftliği" gibi kitaplardan uyarlanan tiyatro gösterimleri yer alacak.

İlk kez bir kültür sanat merkezinde düzenlenen fuar, 20 Ocak'a kadar Zorlu PSM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.