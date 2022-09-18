İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada!

DHA

Bağlarbaşı Mahallesi Yüce Sokak'ta 25 Haziran gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kafede oturan Emrah Doğan ve Zafer Ogün ile oradan geçen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası ayrılan iki kişi aynı mahallede emlak ofisi işleten Kürşad Soydemir'i de yanlarına alarak geri geldi. Toplamda 9 kişi olan iki taraf arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan Kürşad Soydemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Yaşanan çatışmanın film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 kişinin kafe önünde birbirleriyle konuştukları, bunlardan birinin karşısındaki kişinin başına silah dayadığı ve bir süre sonra tümünün birbirlerine silahlarla ateş ettiği görülüyor.

OLAYIN KARDEŞİNİN ÜSTÜNE YIKILMAYA ÇALIŞILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ Olayla ilgili tutuklu bulunan kişilerden olan Emrah Doğan'ın ağabeyi Fırat Doğan tüm olayın kardeşine yıkılmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Kardeşim çatışma ortasında onları ayırıyor, Kürşad ve arkadaşlarını hastaneye yolluyor. Zafer'e bakmaya gidiyor, bir kişi sokağın sonundan dönüp kardeşime ateş açıyor" dedi. Doğan, "Kardeşim silahını çıkardığında, rahmetli zaten hastaneye doğru gitmişti olay yerinde değildi" iddiasında bulundu.