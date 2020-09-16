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HaberlerEnerji

1 kilovat saat elektrik 1 TL'ye alınıp satılacak

Elektrikte gözler yarın “borsa” olarak nitelendirilen serbest piyasaya çevrildi. Perşembe günü belli bazı saatlerde elektriğin kilovatsaati 16.00-17.00 ile 17.00-18.00 arasında yaklaşık 1 TL (megavatı 982 TL),19.00-20.00 arası da 78.5 kuruştan (megavatı 785 TL) işlem görecek. Günlük ortama piyasa takas fiyatı (PTF) da yaklaşık 40 kuruş olarak hesaplanıyor.

16.09.2020 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
elektrik

Peki, elektrik fiyatı 30-35 kuruşlardan, neden 1 TL’ye kadar çıkıyor? Bu soruyu, sektöre yönelttik. Sektör kaynakları, fiyat artışında iki temel etkenin rol oynamış olabileceğine işaret ederek, “Bazı santrallar bakım, onarım ya da arıza nedeniyle üretime ara vermiş olabilir. Bir diğer olasılık da gaz arzında (elektrik üretimine etkileyecek) yaşanan bir sorundur. Bu düşük bir olasılık” dedi.

Elektrikte fiyatların arz ve talebe göre değiştiğini anımsatan kaynaklar, “Elektrik fiyatı piyasada, arz ve talebe göre belirlenir. Elektrikte, arzın gerilemesi fiyatları özellikle belli saatlerde yukarı itmiş olabilir” dedi.

Kaynaklar, fiyatların arz-talep dengesinin sağlanmasıyla önceki günlerde olduğu gibi normal seviyesine ineceğine işaret etti.

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