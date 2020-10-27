1 kilo 218 gram esrar ile 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - HATAY

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Reyhanlı Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki bir elektrik direğinin altında uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı.Bölgede arama yapan ekipler, direğin altında 6 parça halinde 1 kilo 218 gram esrar, 2 bin uyuşturucu hap buldu.Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.