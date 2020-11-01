İşte MasterChef'te elenen isim!

1 Kasım MasterChef Türkiye'de kim elendi, kim gitti? MasterChef elenen (veda eden) isim...

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda eleme adayları Serhat, Tanya, Barbaros, Furkan, Eray ve Uğur olmuştu. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte 1 Kasım MasterChef elenen isim...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununa kalan isimler: SERHAT, FURKAN ve TANYA

Somer Şef son oyunda yarışmacılara toprak kekyaptırdı!

En iyi tabağı çıkaran birinci isim: FURKAN

İkinci isim: SERHAT

MASTERCHEF ELENEN İSİM: TANYA

7 Ocak 1995'te doğan kilitkayalı Kuzey Kıbrıslı'dır. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. Ünlü otellerde stajyerlik yapmış olan Tanya Kilitkayalı 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.