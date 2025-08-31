Habertürk
        1 İsrail askeri "dost ateşiyle" öldürüldü | Dış Haberler

        1 İsrail askeri "dost ateşiyle" öldürüldü

        İsrail ordusu, bir askerin "dost ateşiyle" öldürüldüğünü duyurdu. 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen İsrailli asker sayısı 900'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 00:19 Güncelleme: 31.08.2025 - 00:19
        1 İsrail askeri "dost ateşiyle" öldürüldü
        İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyinde bir yedek askerinin "dost ateşiyle" öldürüldüğünü duyurdu.

        Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Han Yunus kentinde yaşanan çatışmada 36. Tümen'den astsubay kıdemli üstçavuş rütbesindeki yedek asker Ariel Lubliner'in öldürüldüğü belirtildi.

        Ordunun yürüttüğü ön soruşturma, yedek askerin başka bir İsrailli asker tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

        Böylece 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 900'e yükseldi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

