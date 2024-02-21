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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/2JNlcZFTdr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2024