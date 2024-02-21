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        Haberler Gündem Güvenlik Terörle mücadele devam ediyor! MSB: 1'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

        MSB: 1'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

        Güvenlik birimlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:05
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        1'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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        #MSB
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