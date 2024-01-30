1 hafta boyunca her gün 3 hurma yerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

Stresi azaltır: Hurma, vücudun beyin sağlığınızı iyileştiren serotonin ve norepinefrin üretmesine yardımcı olduğu gösterilen B6 vitamini de içeriyor. Bu maddelerde stres ve depresyon ile mücadele edilmesine destek oluyor.

Enerji verir: Lif, potasyum, magnezyum, vitaminler ve antioksidanlar açısından zengin olan hurma, fruktoz sayesinde de vücuda enerji verir.