Ülke genelinde 1 günlük milli yas başladı, bayraklar yarıya indirildi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi nedeniyle uygulanacak 1 günlük milli yas başladı. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.
1 GÜNLÜK MİLLİ YAS BAŞLADI
Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi nedeniyle uygulanacak 1 günlük milli yas 00.00'dan itibaren başladı. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi
KKTC'DE DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde de milli yas ilan edildi.