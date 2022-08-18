1 günlük bebeği sokağa bıraktılar!

İHA

Konya'da, saat 08.45 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta insanın yüreğini yakan bir olay meydana geldi.

BEBEK İHBARINDA BULUNULDU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sokak üzerinde park halindeki bir aracın üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

BEZ TORBANIN İÇİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında aracın bagaj kapağının üzerine terk edilmiş halde bez torba içerisine koyulmuş kız bebek bulundu.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği ve 1 günlük olduğu belirlendi.

"BEBEĞE İLK MÜDAHALEYİ YAPTIK"

Konya Şehir Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Dr. Ramazan Keçeci, "Biz de üzüldük bu duruma. Muayenemize göre miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabii biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik.

POLİS, BEBEĞİ BIRAKANLARI ARIYOR

Şu an sağlığı geldiğine göre daha iyi durumda. Tabii bir takım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Bebeğimiz iyi vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor. Yani ağızdan beslenmeye de başladı. Şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin" dedi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.