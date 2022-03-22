1 gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 22 Mart güncel ve canlı gram altın fiyatları

Altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Başta Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştirdiği toplantı gibi birçok gelişmeden etkilenen altın kuru, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, 1 gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mart güncel altın kuru...

1 GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (22 MART)

1 Gram altın fiyatı saat 16.50 itibariyle Alış'ta 917,45 TL , Satış'ta 919,29 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 917,45

SATIŞ: 919,29

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