Altın fiyatları rekor kırıyor! 1 Eylül Pazartesi çeyrek ve gram altın ne kadar?
Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri etkileyebileceği tahmin ediliyor. Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelecek dönemde Fed'in faiz indirim beklentilerinin fiyatlanmasının etkisiyle dolar endeksindeki hareketlerin altının alternatif maliyetini etkileyerek oynaklığı artırabileceğini söyledi. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 1 Eylül Pazartesi altın fiyatları...
ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine dair belirsizlikleri azaltması bekleniyor. Analistler, Fed'in faiz indirim fiyatlamalarının başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli metaller tarafında etkili olduğunu belirterek, ABD'nin 8 ay sonra tekrar bir gevşeme sürecine girmesinin, ons altındaki fiyatlamaları yukarı yönlü destekleyebileceğini söyledi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 1 Eylül Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.559,22
Satış: 4.561,39
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.446,60
Satış: 3.449,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.294,75
Satış: 7.457,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.179,00
Satış: 29.740,25
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.436,00
Satış: 29.702,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.543,91
Satış: 14.915,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.179,00
Satış: 29.740,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.914,41
Satış: 30.668,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.476,05
Satış: 3.463,62
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.119,08
Satış: 4.346,44
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 73.319,00
Satış: 74.140,00
